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Самолеты НАТО перехватили российские Ту-142 у побережья Исландии

Сегодня, 12:35

В воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях

Фото: Pixabay
Самолеты НАТО перехватили российские Ту-142 у побережья Исландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/61e/fa4/5c761efa4762d.jpg Другие страны В воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях

В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.

В результате для сопровождения этих самолетов в воздух были подняты два истребителя ВВС Италии, которые находились в Исландии для участия в учениях. При этом исландская сторона отмечает, что российские самолеты не нарушали исландское воздушное пространство.

Исландские СМИ отмечают, что данное событие произошло еще в понедельник утром. Изначально о нем сообщили в службе береговой охраны Исландии.

Напомним, американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе со США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.

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Тег Исландия, НАТО, самолеты, истребитель

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Источник:

Интерфакс

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