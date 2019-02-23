Самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы
Самолеты прибыли с военной базы США "Хоумстэд" близ Майами
Два военно-транспортных самолета ВВС США с 50 тоннами продовольствия и медикаментов для Венесуэлы в пятницу приземлились на аэродроме близ колумбийского города Кукуты.
По данным радиостанции, самолеты прибыли с военной базы США "Хоумстэд" близ Майами (штат Флорида).
"Мы (вооруженные силы США) поддерживаем Госдеп, Агентство по развитию USAID в реализации этой важной гуманитарной миссии. Отгрузку произвело агентство USAID, а вооруженные силы США обеспечивают логистическую поддержку", – сообщил радиостанции полковник ВВС США Армандо Эрнандес.
Эта поставка гуманитарной помощи осуществлена за день до предполагаемой попытки ее доставки через границу, о чем ранее объявила венесуэльская оппозиция.
Напомним, в Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.
Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:
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