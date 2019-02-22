В Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым
Столкновениями оппозиции и проправительственных силовиков закончилась сегодняшняя попытка доставить гуманитарную помощь в переживающую острую нехватку лекарств и продовольствия Венесуэлу. Как сообщает Euronews, инцидент произошел 22 февраля на границе Боливарианской республики.
Впрочем, представители оппозиции сообщили, что, несмотря на усилия полиции, несколько грузовиков с гумпомощью все же проехали через блокпост в пограничном штате Карабобо.
"Они пытаются помешать нам добраться до нашего места назначения, города Сан-Кристобаль. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зеленом – тоже люди. Мы будем доставлять еду и лекарства к людям, несмотря ни на что, как сказал наш президент Гуайдо", – заявил оппозиционер Ричард Бланко.
Стоит отметить, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлы, а указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу стал первым, который он подписал как временный президент республики.
Мы также писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть пост главы государства, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:
Кроме того, Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, назвав это превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не Мадуро: Гуайдо сказал, кого поддерживают Россия и Китай
Оба государства преследуют свои личные экономические интересы, выступая в поддержку венесуэльского диктатора
В Кремле заявили, что Украина поможет совершить вооруженный переворот в Венесуэле
Представитель российского МИДа Захарова разразилась новой истерикой и страшилкой в адрес Украины
Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента
Это была первая международная делегация, которая прибыла в Венесуэлу по приглашению Гуайдо
Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро
По словам американского президента, силовики и военные должны слушать президента Гуайдо