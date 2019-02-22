В Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым

Фото: AFP

В Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/024/a06/5c7024a06aa30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/024/a06/5c7024a06aa30.jpg 2019-02-22T18:44:02+02:00 Другие страны Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым

Столкновениями оппозиции и проправительственных силовиков закончилась сегодняшняя попытка доставить гуманитарную помощь в переживающую острую нехватку лекарств и продовольствия Венесуэлу. Как сообщает Euronews, инцидент произошел 22 февраля на границе Боливарианской республики.

Впрочем, представители оппозиции сообщили, что, несмотря на усилия полиции, несколько грузовиков с гумпомощью все же проехали через блокпост в пограничном штате Карабобо.

"Они пытаются помешать нам добраться до нашего места назначения, города Сан-Кристобаль. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зеленом – тоже люди. Мы будем доставлять еду и лекарства к людям, несмотря ни на что, как сказал наш президент Гуайдо", – заявил оппозиционер Ричард Бланко.

Стоит отметить, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлы, а указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу стал первым, который он подписал как временный президент республики.

Мы также писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть пост главы государства, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

Кроме того, Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, назвав это превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.

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