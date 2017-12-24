Санта Клаус отправился в турне по миру

Накануне Рождества из своей резиденции на Северном Полюсе вылетел Санта Клаус, который начинает традиционное праздничное турне.

Как сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), 62-е путешествие по миру началось около 12.00 (по Киеву), передает Росбалт.

Санта передвигается на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов. Вес подарков исчисляется десятками тонн.

Перед отправлением Санта лично накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков. За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.

Ранее сообщалось, что в Европе стартовали забеги Санта Клаусов. Более 7000 человек в красных кафтанах и шапках собрались в воскресенье в центре Мадрида на благотворительном пробеге.

Напомним, шестилетняя харьковчанка Ульяна решила добиваться исполнения своей мечты – поездки к Санта-Клаусу в Лапландию – и стала вместе с мамой готовить по сто порций сырников в неделю.

Ранее написавшему скептическое письмо Санте ребенку предрекли будущее серийного убийцы.

Также ранее мы писали, что принц Джордж написал трогательное письмо Санта-Клаусу.