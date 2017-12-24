Санта Клаус отправился в турне по миру

Сегодня, 21:25

Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет

фото AFP
фото AFP

Накануне Рождества из своей резиденции на Северном Полюсе вылетел Санта Клаус, который начинает традиционное праздничное турне.

Как сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), 62-е путешествие по миру началось около 12.00 (по Киеву), передает Росбалт.

Санта передвигается на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов. Вес подарков исчисляется десятками тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед отправлением Санта лично накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков. За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.

Ранее сообщалось, что в Европе стартовали забеги Санта Клаусов. Более 7000 человек в красных кафтанах и шапках собрались в воскресенье в центре Мадрида на благотворительном пробеге.

Напомним, шестилетняя харьковчанка Ульяна решила добиваться исполнения своей мечты – поездки к Санта-Клаусу в Лапландию – и стала вместе с мамой готовить по сто порций сырников в неделю. 

Ранее написавшему скептическое письмо Санте ребенку предрекли будущее серийного убийцы.

Также ранее мы писали, что принц Джордж написал трогательное письмо Санта-Клаусу.
Рождество, Санта Клаус, путешествие, поездки, турне

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

В нашей подборке - лучшие фильмы про Новый год и Рождество

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество: выбор редакции

Сегодня, 14:34

Мы предлагаем подборку семейных фильмов про Новый год, Рождество, чудеса, тепло и уют

Афиша

Санта на мотоцикле взорвал сеть. Фото: Masmoto

Санта Клаус на мотоцикле покоряет сеть

21 Декабря, 16:07

Рождественский дед поймал преступника в Париже
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Европе проходят традиционные акции Санта-Клаусов

19 Декабря, 00:30

Во Франции двести человек искупались в праздничных костюмах

Fun

Фото: кадр из видео

Вояж Санты в Берлине начался с происшествия

18 Декабря, 13:01

Дедушке пришлось преодолеть 100-метровую высоту с крыши Кольхофф Тауэра на Поттсдамской площади

Психология

Санта Клаус ждет в гости. Фото: Arctic Circle Snowmobile Park

В Лапландии Санта Клаус принимает тысячи гостей со всего мира

13 Декабря, 15:35

Помощники праздничного деда готовят подарки для посетителей, штампуют открытки

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Европе стартовали забеги Санта Клаусов

11 Декабря, 17:37

Более 7000 человек в красных кафтанах и шапках собрались в воскресенье в центре Мадрида на благотворительном пробеге
Загрузка...