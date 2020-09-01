"Саша, ты отчислен!": в Минске студенты провели яркую акцию против Лукашенко (фото и видео)

В Беларуси 24-е сутки подряд продолжаются акции противников Александра Лукашенко. Во вторник, 1 сентября, в Минске тысячи студентов устроили мирное, но яркое шествие по улицам столицы.

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В нем приняли участие учащиеся крупнейших вузов – Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Академии искусств, а также Белорусского госуниверситета.

Молодые люди несколькими колоннами двинулись в центр города, несколько часов обходя выставленные ОМОНом заслоны. Милиция традиционно предупреждала через громкоговорители о "незаконности" акции.

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Рядом с колонной следовали автобусы с силовиками в гражданском. Периодически силовики пытались проводить задержания участников протестной акции.

Участники шествия скандировали: "Саша, ты отчислен! Это наш город!" А студенты Академии искусств заклеили рты черным скотчем.

В то же время водители проезжавших мимо автомобилей поддерживают акцию сигналами, многие останавливались, люди раздавали студентам воду.

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А пока студенты проводили свою акцию, игроки футбольной команды "Крумкачы" вышли на поле в бело-красных футболках "Мы – против насилия".

/ Фото: tut.by

Напомним, что Беларусь с 9 августа охвачена антиправительственными акциями. Они начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

Стоит отметить, что сам Лукашенко отказывается признавать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, называя "людьми с криминальным прошлым".

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Смотрите, как десятки тысяч белорусов протестовали под резиденцией Лукашенко:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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