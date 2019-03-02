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Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена

Сегодня, 00:33

По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/9b0/fea/5c79b0fea1e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/9b0/fea/5c79b0fea1e1a.jpg Другие страны По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране

Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамза бен Ладена, сына Усамы бен Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида", убитого американскими спецназовцами на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано 1 марта в правительственной газете.

По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране.

США вторглись в Афганистан в конце 2001 года из-за того, что правительство под руководством талибов защищал "Аль-Каиду" и старшего бен Ладена, который организовал теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.

"Талибан" потерял власть, а бен Ладен, скрывавшийся на севере Пакистана, погиб в результате американского авиаудара 2011 года.

В 2018 году ООН обнародовала доклад, в котором отметила, что экстремистская сеть "Аль-Каида" представляет большую угрозу во многих частях мира, чем группировки "Исламское государство".

Накануне сообщалось, что США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена. Вознаграждение обещают за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида".

Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.

Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.

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Тег Усама бен Ладен

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Источник:

Радио Свобода

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Бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии

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Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам

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