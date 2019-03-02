Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена
По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране
Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамза бен Ладена, сына Усамы бен Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида", убитого американскими спецназовцами на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано 1 марта в правительственной газете.
По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране.
США вторглись в Афганистан в конце 2001 года из-за того, что правительство под руководством талибов защищал "Аль-Каиду" и старшего бен Ладена, который организовал теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.
"Талибан" потерял власть, а бен Ладен, скрывавшийся на севере Пакистана, погиб в результате американского авиаудара 2011 года.
В 2018 году ООН обнародовала доклад, в котором отметила, что экстремистская сеть "Аль-Каида" представляет большую угрозу во многих частях мира, чем группировки "Исламское государство".
Накануне сообщалось, что США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена. Вознаграждение обещают за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида".
Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.
Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.
Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена
Вознаграждение обещают за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"