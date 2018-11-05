Саудовский миллиардер убежден в непричастности наследного принца к убийству Хашуджи

Сегодня, 02:24

Аль-Валид бен Таляль заявил, что для завершения расследования нужно время

фото AFP
фото AFP

Саудовский миллиардер, принц Аль-Валид бен Таляль убежден, что расследование убийства журналиста Джамаля Хашуджи, которое проводят власти королевства, подтвердят полную непричастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к произошедшему. Об этом бизнесмен заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

Аль-Валид бен Таляль заявил, что для завершения расследования нужно время, однако призвал Эр-Рияд опубликовать его результаты при первой же возможности. "Я публично прошу Саудовскую Аравию опубликовать результаты расследования как можно скорее, – отметил принц. – Я считаю, что саудовский наследный принц будет на сто процентов реабилитирован и оправдан".

63-летний миллиардер в ноябре прошлого года вошел в число десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей Саудовской Аравии, которые были задержаны в Эр-Рияде Высшим комитетом по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем, обвинившим их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял Мухаммед бен Сальман в интервью газете "Нью-Йорк таймс", 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение. Аль-Валид бен Таляль был отпущен на свободу лишь почти три месяца спустя после ареста.

В интервью "Фокс ньюс", которое он дал из Эр-Рияда по видеосвязи, миллиардер заявил, что оказался в числе задержанных в результате недопонимания, однако считает инцидент исчерпанным и не держит зла на саудовских властей. "То, что произошло, было прощено и забыто", – сказал он. При этом, по словам бизнесмена, многие из задержанных тогда лиц действительно заслуживали этого. В связи с этим бизнесмен поставил Мухаммеду бен Сальману в заслугу успехи в борьбе с коррупцией, а также социальные и экономические преобразования, проведенные им в королевстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
принц, миллиардер, бизнесмен, Саудовская Аравия, убийство журналистов, Хашуджи
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Эрдоган рассказал, от кого исходил приказ об убийстве Хашуджи

2 Ноября, 23:30

Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией

США

Фото: AFP

США введут санкции против Саудовской Аравии: стала известна дата

2 Ноября, 11:23

Госсекретарь США Майк Помпео обещал. что убийство Джамаля Хашуджи не останется без ответа
Загрузка...

Другие страны

Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Турецкие следователи рассказали, куда делось тело убитого журналиста Хашуджи

1 Ноября, 17:35

По версии следствия, саудовский журналист Джамаль Хашуджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено

США

Фото: AFP

"Не дайте деньгам опорочить совесть": невеста Хашуджи просит помощи у Трампа

1 Ноября, 11:48

Хатидже Дженгиз призывает всех мировых лидеров помочь раскрыть правду об убийстве ее возлюбленного

Другие страны

Джамаль Хашуджи. Фото: AFP

Прокуратура Турции сообщила новые подробности убийства журналиста Хашуджи

31 Октября, 17:45

Саудовский журналист стал жертвой спланированного убийства, считают правоохранители Турции

Евросоюз

Жан-Ив Ле Дриан, фото AFP

Франция готова ударить санкциями по Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашуджи

31 Октября, 13:28

Эр-Риярд является крупным покупателем французских вооружений, предметов роскоши и многих других экспортных товаров
Загрузка...