Сестра Ким Чен Ына начала угрожать Южной Корее: что произошло

Пхеньяну не нравятся листовки, которые активисты разбрасывают в приграничных районах

КНДР предупредила, что она прекратит межкорейское военное соглашение 2018 года, если Южная Корея не сможет помешать перебежчикам и активистам разбрасывать антипхеньянские листовки в приграничных районах. Об этом говорится в заявлении сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая неофициально служит руководителем аппарата Ким Чен Ына, передает DW.

Она сказала, что военный договор, достигнутый в 2018 году, "вряд ли имеет какую-либо ценность".

Ким Е Чжон также сказала, что Север может навсегда закрыть офис связи с Югом и межкорейский промышленный парк в приграничном городе Кэсон.

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В заявлении речь шла о тысячах "листовок против КНДР", которые недавно были брошены в северную часть демилитаризированной зоны, разделяющей две страны.

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Перебежчики из Северной Кореи и многие активисты в последние несколько недель использовали воздушные шары, чтобы разбрасывать листовки, которые осуждают Ким Чен Ина за его ядерные амбиции и подавление прав человека.

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"Если такой злой умысел, совершенный на наших глазах, будет идти своим чередом под предлогом "свободы личности" и "свободы выражения мнений", власти Южной Кореи вскоре должны столкнуться с наихудшей фазой", – заявила Ким Е Чжон, передает агентство KCNA.

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Отметим, на фоне слухов то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи в западных средствах массовой информации появились версии, кто сможет заменить на высшем государственном посту Ким Чен Ына. Чаще всего в материалах масс-медиа фигурирует имя младшей сестры Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон. Якобы именно Ким Ё Чжон, которая в последнее время очень часто появлялась с Ким Чен Ыном, может стать новым вождем северокорейского народа. Впрочем, Эксперты "Сегодня" утверждают: это невозможно по определению.

Более подробно читайте в материале: Исчезновение Ким Чен Ына: кто заменит лидера Северной Кореи, если вождь не вернется

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