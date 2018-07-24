Северная Корея начала демонтаж ракетного комплекса в Сохе

Вчера, 10:59

Эксперты зафиксировали это с помощью спутниковых снимков

Фото: AFP
Фото: AFP

В КНДР начали демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса Сохе, которые использовались для разработки двигателей баллистических ракет. Об этом говорится в отчете экспертов 38-го аналитического центра в Вашингтоне после анализа спутниковых снимков за 20 июля, сообщает Reuters.

Эксперты зафиксировали работы по демонтажу здания, которое использовали для сбора ракет-носителей, и испытательного стенда, который используется для разработки жидкостных двигателей для баллистических ракет.

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Фото: AFP

В аналитическом центре эти действия расценили как выполнение Пхеньяном договоренностей, достигнутых во время саммита в Сингапуре.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как сообщалось, КНДР и США создадут рабгруппы по ядерному разоружению Пхеньяна.

Также КНДР, несмотря на встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пока еще не доверяет президенту США.
США, КНДР, демонтаж, северная корея, ракетный комплекс

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