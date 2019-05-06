Северная Македония выбрала нового президента

По данным избирательной комиссии, Пендаровски завоевал 52% голосов

Фото: AFP

Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета 99% голосов одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщает Bloomberg.

"Результаты президентских выборов означают гарантированный путь для всех нас – народа, семей, страны – в сообщество НАТО и Европейского Союза, к которым мы принадлежим", – заявил Пендаровски после объявления о победе.

По данным избирательной комиссии, Пендаровски завоевал 52% голосов. Его соперница – представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова – получила 45% голосов.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

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