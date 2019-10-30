Шопинг в Турции: как правильно торговаться и на что можно получить максимальную скидку

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Индирим – так по-турецки будет "скидка". И ее в этой стране не просто можно, а нужно требовать. Это традиция и правило хорошего тона при любой покупке.

Торговаться в Турции не развлечение, а необходимость. Ведь цены завышены в разы. Скидку можно просить на все сувениры, продукты и одежду, и даже обувь. Торгуются здесь даже в крупных магазинах с кассовыми аппаратами. Отсутствует ценник – просите удешевить товар. А вот там, где ценник есть – стоимость фиксирована. Но все равно можно искать распродажу или официальную скидку.

"Период распродажи обычно в конце сезона. К примеру, в январе. А также в конце лета – начале осени", отмечает Итир Элиф Байяр, представительница ТРЦ.

Кто хочет шопинга за копейки – отправляются на турецкие базары. На базаре в Аньталье развалы больше похожи на наши "секонд-хенды". Но пи этом все новое. И, по украинским меркам, недорогое. Обувь от 40гривен, рубашки – от 65. Местные сплетничают, что здесь можно найти вещи люксовых брендов с небольшим браком, не прошедшие контроль на турецком производстве. Не проверяли, но одежды с узнаваемыми логотипами много. И тоже со скидками. Особенно для наших соотечественников.

Мехмед продает одежду на рынке 10 лет. Раскрывает съемочной группе новостей "Сегодня" секрет правильного торга:

"Много если торгуешься – ничего не получится. Чуть-чуть торговаться – нормально, можно сделать скидку"

К этому совету опытные покупке добавляют еще несколько:

если планируете торговаться – одевайтесь просто;

делайте акцент на ограниченном бюджете;

чтобы окончательно сбить цену, в конце торга доставайте деньги. Этим подчеркнете свою готовность совершить покупку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как выбрать качественное украшение из золота в Турции. Ведь золото в Турции – культовый товар. Им торгуют на каждом шагу.

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