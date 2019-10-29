Шпион украл трусы главаря ИГИЛ: подробности ликвидации аль-Багдади

Операция по ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади была бы невозможна без мятежников из поддерживаемых США "Сирийских демократических сил".
Как сообщил старший командующий СДС Полат Джан, собственные источники организации донесли о том, что "террорист №1" перебрался из сирийского Дейр-эз-Зора в Идлиб, и, начиная с 15 мая, они вместе с ЦРУ выслеживали боевика.
Усложняло операцию то, что он очень быстро менял места жительства, но одному из разведчиков удалось выйти на аль-Багдади.
"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес его нижнее белье, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет именно о нем", – пишет Джон на своей странице в Twitter.
Решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.
Командир мятежников отметил, что операция по ликвидации главаря ИГИЛ от начала и до конца осуществлялась при помощи СДС.
Напомним, что на выходных президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк