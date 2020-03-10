Си Цзиньпин прилетел в эпицентр вспышки коронавируса: видео

Председатель КНР Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в город Ухань (административный центр провинции Хубэй), который стал эпицентром распространения нового коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как сообщается, Си Цзиньпин на самолете прибыл в Ухань. Он ознакомится с принимаемыми там мерами по борьбе с коронавирусом нового типа, а также пообщается с врачами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, социальными работниками, полицейскими, добровольцами, пациентами и простыми жителями, отмечается в репортаже.

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Си Цзиньпин прибыл в Ухань. Источник: Reuters/China Central Television

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии коронавируса стала вполне реальной.

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