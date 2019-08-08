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Сильное землетрясение всколыхнуло Тайвань

Сегодня, 01:39

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км

/ Фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

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Тайвань (административная единица КНР) с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.

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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась. 

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тайвань землетрясение магнитуда очаги

Источник: ТАСС

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