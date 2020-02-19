Сильное землетрясение всколыхнуло Турцию: карта и подробности

/ Фото: Flickr

В западной турецкой провинции Мугла произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2, сообщает Anadolu.

Как рассказали в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, землетрясение произошло в 19:09 по местному времени в уезде Киркагач. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.

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Напомним, 24 января в восточной турецкой провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек, произошло землетрясениемагнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Более трех тысяч спасателей направили разбирать завалы в поисках людей. По состоянию на 27 января стало известно, что число жертв землетрясения в Турции приближается к 40. Также не менее 1200 человек пострадали в результате разрушений.

Видео: Reuters

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