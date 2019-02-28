Сильный взрыв произошел в столице Сомали, началась перестрелка

Над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма

Фото: AFP

Сильный взрыв произошел в столице Сомали, началась перестрелка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/859/808/5c7859808c284.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/859/808/5c7859808c284.jpg 2019-02-28T23:58:00+02:00 Другие страны Над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма

Сильный взрыв произошел в четверг в столице Сомали Могадишо, сообщило агентство Рейтер.

Вслед за взрывом вспыхнула ожесточенная перестрелка, над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Напомним, в декабре прошлого года в столице Сомали – Могадишо у Национального театра произошел теракт. В результате двух взрывов погибли минимум шесть человек пострадали более 15 человек. Об этом сообщили представители местной полиции.

По предварительной информации, в два автомобиля заложили бомбы, которые потом взорвались. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Их главной целью был контрольно-пропускной пункт у президентского дворца, который находится рядом с театром.

Напомним, ранее в Могадишо группировка "Аш-Шабаб" устроила двойной теракт.В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек.

Кроме этого, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историю. Правоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

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