Сильный взрыв произошел в столице Сомали, началась перестрелка
Над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма
Сильный взрыв произошел в четверг в столице Сомали Могадишо, сообщило агентство Рейтер.
Вслед за взрывом вспыхнула ожесточенная перестрелка, над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Напомним, в декабре прошлого года в столице Сомали – Могадишо у Национального театра произошел теракт. В результате двух взрывов погибли минимум шесть человек пострадали более 15 человек. Об этом сообщили представители местной полиции.
По предварительной информации, в два автомобиля заложили бомбы, которые потом взорвались. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Их главной целью был контрольно-пропускной пункт у президентского дворца, который находится рядом с театром.
Напомним, ранее в Могадишо группировка "Аш-Шабаб" устроила двойной теракт.В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек.
Кроме этого, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историю. Правоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.
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