Силовики пресекают акции протеста в спальных районах Минска: демонстранты продолжают отбиваться

Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии переместились из центра Минска в спальные районы города. Практически весь центр белорусской столицы вечером был блокирован силами ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур, – об этом пишет ТАСС.

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Из-за этого сотни людей вышли на митинги в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и в Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные подразделения силовиков, которые для разгона людей пустили в ход практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады. Также в Минске в ОМОНовцев, которые избивали парня, кинули дверь.

Видео: t.me/belteanews

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Видео: t.me/belteanews

По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носят заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне. Под удар попадают многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивают дворы и подъезды домов, останавливают проезжающие мимо машины и задерживают тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

Также жестко силовики обходятся и с представителями прессы. Отмечены случаи применения по отношения к ним силы, несмотря на наличие аккредитации, уничтожения фото- и видео техники.

Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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