В Минске силовики начали использовать светошумовые гранаты даже в спальных районах

Силовики во вторник, 12 августа, поздно вечером применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, собравшихся на демонстрацию спальном районе Уручье на северо-востоке белорусской столицы. В акции принимают участие порядка 500 человек, в основном молодежь, – пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось, что милиция начала задержания митингующих. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Пономаренко молодые люди пытались построить баррикаду.

Акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии во вторник переместились из центра Минска в спальные районы города. Ранее силовики начали разгон манифестантов в районе Малиновка, расположенном на юго-западе Минска. Вдоль проспекта Дзержинского собралось порядка 300 человек, к месту несанкционированной акции прибыли автобусы с ОМОНом, которые сумели полностью взять под контроль ситуацию в районе. Журналисты слышали звуки, характерные при выстрелах резиновыми пулями.

Видео: t.me/belamova

Слышны десятки громких выстрелов со стороны студенческой деревни на Петровщине.

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Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие/ Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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