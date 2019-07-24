Сирия заявила об ударах Израиля по стратегическому району на юге страны

Тель-Хара – район в южной провинции Дераа стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Тегераном войск

Фото: Getty Images

В Сирии СМИ сообщили об ударах Израиля, направленных на район Тель-Хара в провинции Дераа на юге страны.

Согласно сообщению агентства SANA, Израиль начал атаку на район Тель-Хара в Дераа.

Источник агентства отметил, что нанесен материальный ущерб.

Тель-Хара – район в южной провинции Дераа стал объектом израильских рейдов против поддерживаемых Тегераном войстк, которые укрепились на юге Сирии и Голанских высотах вблизи границы с Израилем.

В прошлом месяце сирийская армия заявила, что сбила несколько израильских ракет, нацеленных на это место.

Напомним, что ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены.

Мы также писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной.

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