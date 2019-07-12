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Страшный взрыв в Сирии: погибли 11 человек, десятки ранены

12 июля, 15:13

После взрыва на месте теракта начался пожар, улицу затянуло густым черным дымом


Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Африн. В воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Погибли 11 человек, еще 35 были ранены.

Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом. Ответственность за нападение взяла на себя национальная армия Сирийского Курдистана.

Ранее в результате авиаударов и наземных обстрелов, которые продолжались около 20 часов в сирийской провинции Идлиб – в зоне так называемой деэскалации, были убиты около 20 мирных жителей. Об этом 6 июля сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Среди погибших – 13 детей и одна женщина.

По данным правозащитников, непрерывные воздушные бомбардировки осуществляли военные самолеты сирийского режима, а также российская авиация, которая его поддерживает. Зафиксированы и артиллерийские обстрелы. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.

В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что они "в массовом порядке убивают многих мирных жителей".

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Тег видео, Сирия, взрыв

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Сегодня

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