Сирийские ПВО смогли сбить часть израильских ракет: появилось видео
В результате ракетного удара было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама на западе страны. Об этом в субботу сообщило агентство САНА.
По его данным, сирийские ПВО осуществили перехват "вражеских ракет" в районе города Масьяф в Хаме. В сети появилось видео перехвата.
Как заявил агентству военный источник, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. По его сведениям, в результате было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Несколько ракет удалось сбить.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.
"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии", - сказал израильский премьер.
"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила израильская правительственная пресс-служба.
Напомним, израильские СМИ писали об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".
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