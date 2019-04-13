Сирийские ПВО смогли сбить часть израильских ракет: появилось видео

В результате ракетного удара было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения

Фото: Pixabay

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама на западе страны. Об этом в субботу сообщило агентство САНА.

По его данным, сирийские ПВО осуществили перехват "вражеских ракет" в районе города Масьяф в Хаме. В сети появилось видео перехвата.

Как заявил агентству военный источник, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. По его сведениям, в результате было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Несколько ракет удалось сбить.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии", - сказал израильский премьер.

"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила израильская правительственная пресс-служба.

Напомним, израильские СМИ писали об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

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