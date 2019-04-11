Ситуация очень опасна: Генсек ООН призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии
Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта
Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара необходимо немедленно остановить. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Ситуация сейчас очень опасна. Главное, что противостояние немедленно нужно остановить", — подчеркнул он.
Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта.
Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".
Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.
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