Ситуация очень опасна: Генсек ООН призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии

Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта

Фото: AFP

Ситуация очень опасна: Генсек ООН призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/519/fff/5c4519fff1b86.jpg 2019-04-11T00:48:53+03:00 Другие страны Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта

Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара необходимо немедленно остановить. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Ситуация сейчас очень опасна. Главное, что противостояние немедленно нужно остановить", — подчеркнул он.

Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".

Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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