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Ситуация в Гонконге: китайская армия начала ротацию

29 августа, 03:58

В тот же день началась регулярная ротация войск в специальном административном районе Макао

/ Фото: AFP

Народно-освободительная армия Китая в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, событие носит регулярный характер — это уже 22-я ротация за всю историю базирования НОАК в специальном автономном районе. Она осуществляется ежегодно по решению Центрального военного совета КНР в соответствии с особым законодательным актом.

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В тот же день началась регулярная ротация войск в специальном административном районе Макао. Она проводится уже 20-й раз.

Также напомним, что полицейские Гонконга впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

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Как сообщалось, власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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Китай протесты армия Гонконг

Источник: ТАСС

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