Ситуация в Венесуэле: Мадуро сообщил о выборе нового спикера Национальной ассамблеи

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро

/ Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал Луиса Парру новым спикером парламента.

"Национальная ассамблея приняла решение, и теперь там новое руководство, депутат Хуан Гуайдо был изгнан из Национальной ассамблеи голосами своей собственной оппозиции", – заявил Мадуро в телеобращении, транслировавшемся в его Twitter.

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро. По данным оппозиции, число голосов в поддержку Парры не соответствовало минимальному количеству, необходимому для голосования.

Представители оппозиции назвали данное решение "парламентским переворотом", заявив, что таким образом правительство Мадуро пытается захватить власть в парламенте страны, считавшимся одним из последних демократических институтов Венесуэлы.

Реклама

"Парламентский переворот диктатуры Мадуро против Национальной ассамблеи. Без голосования или кворума законодатели правящей партии и коррумпированные законодатели приводят к присяге ложного лидера", – говорится в сообщении коммуникационной команды Гуайдо, опубликованном в Twitter.

Силы безопасности, преданные Мадуро, охраняли здание Национальной ассамблеи, не допуская в здание некоторых депутатов от оппозиции. Как отметил президент, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций, а сам экс-спикер не явился, так как не набирал необходимое количество голосов.

Тем временем в Twitter Гуайдо видно, как тот пытается перелезть через кованую ограду, чтобы попасть внутрь, но солдаты национальной гвардии не дают ему этого сделать.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама