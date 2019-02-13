Скандальный президент Филиппин хочет переименовать страну

Родриго Дутерте назвал глупцом путешественника Фернана Магеллана и назвал будущее название своей родины

Родриго Дутерте. Фото: AFP

Скандальный президент Филиппин хочет переименовать страну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c0/528/5c62c052876c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c0/528/5c62c052876c3.jpg 2019-02-13T05:56:00+02:00 Другие страны Родриго Дутерте назвал глупцом путешественника Фернана Магеллана и назвал будущее название своей родины

Чтобы ослабить связь Филиппин с их колониальным прошлым, республика должна поменять свое название, считает одиозный глава государства Родриго Дутерте, раскритиковав влияние Испании на культуру страны.

"Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Но когда-нибудь мы это исправим", – сказал он, выступая в провинции Магинданао 12 февраля.

На взгляд Дутерте, Филиппины должны называться Республикой Махарлика. Именно такое название предлагал его покойный предшественник Фердинанд Маркос в прошлом веке. Этим слово филиппинский диктатор обозначал традиционную культуру своей родины.

"Маркос был прав, потому что „махарлика" это малайское слово", - объяснил президент.

Напомним, перед Новым годом Родриго Дутерте немного приоткрыл занавес своего прошлого и признался, что и у него есть опыт сексуального насилия.

Кроме того, скандальный президент угрожал правозащитникам из ООН отдать их на съедение крокодилам, если они будут расследовать дела о нарушении прав человека на Филиппинах.

Мы также сообщали о другой выходке Родриго Дутерте, который проехался на бульдозере по роскошным авто - Lamborghini, Mercedes-Benz и Porsche – которые ввезли в его страну контрабандой.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.