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Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера

31 июля, 22:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Задержанные россияне якобы летели в Венесуэлу и на Кубу, в Турцию и Сирию

Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил глава следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

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"Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались", — сказал представитель Следкома Беларуси.

Агафонов рассказал, что "группа была организованной и управлялась по военным стандартам".

"В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью — для управления личным составом", — сообщил следователь. По его словам, участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта.​

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Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера

Агафонов рассказал, что все задержанные допрошены с участием защитников.

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"Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Республике Беларусь – противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую республику, два – на Кубу, один – в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолёте можно совершить перелет в страны различных континентов. Это тоже самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", – иронично добавил следователь.

Фото: ont.by

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, куда летели наемники Вагнера . По его словам, задержанные в Беларуси россияне – якобы сотрудники частного охранного предприятия, опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул".

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь следствие наемники вагнер ЧВК Вагнера
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