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У Путина рассказали, куда летели задержанные в Беларуси наемники Вагнера

31 июля, 14:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Наемники якобы опоздали на самолет и ждали нового вылета

В Кремле весьма обеспокоены тем, что уже третий день как задержанным в Беларуси наемникам ЧВК Вагнера до сих пор не был предоставлен консульский доступ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время", — отметил Песков.

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами", — сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне — сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, "у них были билеты в Стамбул".

"Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси "безосновательным" , а спикер российского президента говорит, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не общались с момента громкого задержания, однако Россия будет требовать освободить задержанных.

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Также напомним, что у задержанных наемников были обнаруженыденьги и телефонные карточки мобильного оператора Судана.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, чтозадержанные в Беларуси наемники Вагнера "засветились" в Судане, Крыму и на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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