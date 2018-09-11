Следствие исключает самую страшную версию "президентского" ДТП в Молдове

Сегодня, 15:56

Оснований полагать, что авария, в результате которой пострадал Игорь Додон и его родные, была подстроена преднамеренно, нет


Следователи по делу о дорожной аварии, в которую попал кортеж президента Молдовы, Игоря Додона полностью исключают версию о покушении, сообщает Prime со ссылкой на главу службы госохраны Анатолие Голеа.

По его словам, оснований полагать, что авария, в результате которой пострадал не только глава государства, но и его родные, была подстроена преднамеренно, нет.

"Мы установили со стопроцентной уверенностью, что ДТП не могло быть совершено умышленно", – утверждает Голеа.

Следователи пришли к заключению, что водитель грузовика, который врезался в президентский Mercedes, ездил по трассе Страшены-Калараш, где произошло столкновение, ездил по ней регулярно. При этом его положительно характеризуют как дома, так и на работе.

"Другой момент, который говорит о том, что авария не могла быть спланированной – решение о поездке президента приняли спонтанно, и возможна утечка информации, о том, что кортеж президента будет находиться в этом месте и в это время, исключается", – добавил Голеа.

Напомним, что после ДТП мать президента Молдовы пришло экстренно оперировать.

Также мы сообщали, что сам Додон назвал странным тот факт, что из всего кортежа грузовик въехал именно в его автомобиль.
авария, ДТП, Молдова, дорожное происшествие, Додон
Источник:

"Сегодня"

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