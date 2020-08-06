Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

6 августа, 23:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Похороны капрала Гергеса Диабеса проходили на государственном уровне

На третий день после мощного взрыва в Бейруте, который унес жизни более 130 человек , а еще десятки считаются без вести пропавшими, в столице Ливана начали хоронить жертв трагедии.

Реклама

На фото, опубликованных информагентством Reuters, можно увидеть, как власти страны подошли к похоронам капрала вооруженных сил Ливана Гергеса Диабеса, погибшего при взрыве в порту. Военному салютовал почетный караул, белый гроб с портретом усопшего накрыли национальным флагом, а траурную процессию возглавлял боец, который нес награды капрала.

Сестры и сослуживцы, многочисленные друзья и близкие, а также другие участники церемонии, которые пришли проводить Гергеса в последний путь, не скрывали своих чувств и плакали.

А в четверг, 6 августа, вечером горожане массово зажигали свечи в память о погибших.

В тренде
Задержана "правая рука" главной соперницы Лукашенко на выборах

Реклама

Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливан взрыв похороны бейрут взрыв в Бейруте

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять