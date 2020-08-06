Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

На третий день после мощного взрыва в Бейруте, который унес жизни более 130 человек , а еще десятки считаются без вести пропавшими, в столице Ливана начали хоронить жертв трагедии.

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На фото, опубликованных информагентством Reuters, можно увидеть, как власти страны подошли к похоронам капрала вооруженных сил Ливана Гергеса Диабеса, погибшего при взрыве в порту. Военному салютовал почетный караул, белый гроб с портретом усопшего накрыли национальным флагом, а траурную процессию возглавлял боец, который нес награды капрала.

Сестры и сослуживцы, многочисленные друзья и близкие, а также другие участники церемонии, которые пришли проводить Гергеса в последний путь, не скрывали своих чувств и плакали.

А в четверг, 6 августа, вечером горожане массово зажигали свечи в память о погибших.

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Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

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