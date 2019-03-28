Слон устроил погром в китайской деревне

Горожане попытались самостоятельно направить животное в лес, перекрыв ему боковые улицы, но им пришлось обратиться к полиции

Фото: Pixabay

Слон устроил погром в китайской деревне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b71/e71/5c9b71e71a569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b71/e71/5c9b71e71a569.jpg 2019-03-28T02:43:00+02:00 Другие страны Горожане попытались самостоятельно направить животное в лес, перекрыв ему боковые улицы, но им пришлось обратиться к полиции

Жители китайской провинции Юньнань стали свидетелями необычного гостя – 25 марта по центральной дороге города Менга решил прогуляться азиатский слон.

Сперва горожане попытались самостоятельно направить заблудившееся животное в лес, перекрыв ему боковые улицы. Но, когда это им не удалось, за дело взялись полицейские и пожарная команда. В течение получаса слон покинул городскую черту.

Как видно на видео, опубликованном очевидцами, животное ведет себя достаточно спокойно, однако жители близлежащих деревень сообщили, что этот визитер заходил к ним тоже и перевернул или повредил порядка девяти автомобилей.

Очевидцы предполагают, что самец таким образом сгонял злость из-за того, что не смог найти себе самку для спаривания.

Напомним, в декабре слон вторгся в игровой парк в ЮАР и убил специалиста Марка Лотенбаха, который пытался прогнать разъяренное животное слона с территории парка.

Кроме того, в апреле посетители национального парка Крюгера в ЮАР чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное.

Мы также писали о массовом убийстве слонов в Ботсване, где около одного из самых известных заповедников дикой природы обнаружили 87 трупов этих животных.

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