Слон устроил погром в китайской деревне
Горожане попытались самостоятельно направить животное в лес, перекрыв ему боковые улицы, но им пришлось обратиться к полиции
Жители китайской провинции Юньнань стали свидетелями необычного гостя – 25 марта по центральной дороге города Менга решил прогуляться азиатский слон.
Сперва горожане попытались самостоятельно направить заблудившееся животное в лес, перекрыв ему боковые улицы. Но, когда это им не удалось, за дело взялись полицейские и пожарная команда. В течение получаса слон покинул городскую черту.
Как видно на видео, опубликованном очевидцами, животное ведет себя достаточно спокойно, однако жители близлежащих деревень сообщили, что этот визитер заходил к ним тоже и перевернул или повредил порядка девяти автомобилей.
Очевидцы предполагают, что самец таким образом сгонял злость из-за того, что не смог найти себе самку для спаривания.
Напомним, в декабре слон вторгся в игровой парк в ЮАР и убил специалиста Марка Лотенбаха, который пытался прогнать разъяренное животное слона с территории парка.
Кроме того, в апреле посетители национального парка Крюгера в ЮАР чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное.
Мы также писали о массовом убийстве слонов в Ботсване, где около одного из самых известных заповедников дикой природы обнаружили 87 трупов этих животных.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Слон устроил погром в китайской деревне". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Испании попал в ДТП грузовик со слонами
Одно из пяти животных погибло, двое – получили серьезные ранения
Личный слон Майкла Джексона попытался сбежать
Животное покинуло свой вольер на полчаса, чтобы побродить по зоопарку
Видеошок: в цирке слониха упала на зрителей
Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей