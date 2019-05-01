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Смена власти в Судане: в ООН указали на важную деталь

1 мая, 02:01

Ситуация в Судане может затронуть миротворческие усилия в Южном Кордофане и регионе Голубого Нила

Фото: AFP

Смена власти в Судане может оказать негативно негативное влияние на процесс урегулирования разногласий этой страны с Южным Суданом. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсекретаря ООН Парфэ Онангу-Аньянгу.

"После отставки президента (Омара) аль-Башира существуют опасения, что уход одного из главных гарантов мирного соглашения окажет негативное влияние на ход его реализации, - предупредил дипломат. - Существует также озабоченность, что это затронет миротворческие усилия в Южном Кордофане и регионе Голубого Нила".

"Учитывая эти озабоченности, необходимо поддерживать обе страны в следовании прежнему курсу", – убежден спецпосланник. По его мнению, "Судан должен продолжать оказывать поддержку реализации мирного соглашения, а Южный Судан – продолжать играть конструктивную роль в разрешении конфликтов в Судане".

При этом Онангу-Аньянгу позитивно охарактеризовал сотрудничество между двумя государствами в ряде областей. Так, Южный Судан увеличил производство нефти после оказания ему помощи в этой сфере со стороны Судана.

"Существенные взаимовыгодные результаты включают также интенсификацию двустороннего сотрудничества в нефтяном секторе", - сказал дипломат.

В частности, по его словам, "Судан помог Южному Судану возобновить добычу нефти на южных месторождениях в регионе Верхнего Нила".

В результате "производство нефти выросло на примерно 35 тыс. баррелей в день в дополнение к 130 тыс. баррелей", продолжил Онангу-Аньянгу. Кроме того, две "страны договорились о содействии Южному Судану в восстановлении добычи нефти на северных месторождениях", добавил он. Предполагается, что производство углеводородов в этой области, которое должно начаться в конце апреля, "обеспечит еще 70 тыс. баррелей в день", отметил спецпосланник.

Тем временем в Судане люди вышли на новые протесты

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Тег Судан, переворот, Южный Судан

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Источник:

ТАСС

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