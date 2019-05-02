Смена власти в Венесуэле – Мадуро обратился к военным
По данным СМИ, высокопоставленные венесуэльские военные обещали Вашингтону арестовать Мадуро
Номинальный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки смены власти в стране. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает Agence France-Presse
"Да, мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - приводит агентство слова главы южноамериканского государства во время его выступления в эфире местных телеканалов в окружении группы военных.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные венесуэльские военные обещали Вашингтону арестовать Николаса Мадуро, если тот откажется бежать на Кубу.
По данным издания ABC, в последние несколько дней советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино в телефонном режиме разработали план по смене правящего в Боливарианской Республике режима. Что им помешало и почему Мадуро не покинул президентский дворец, остается неизвестным.
Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.
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