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Смерть султана Омана: названо имя нового правителя

11 января, 08:41

Кабус бен Саид Аль Саид умер после продолжительной болезни

Хайсам бен Тарек Аль Саид / Фото REUTERS/Tariq AlAli

Хайсам бен Тарек Аль Саид / Фото REUTERS/Tariq AlAli

Новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщила газета Al Watan Oman в Twitter.

Как сообщает издание, новоиспеченный правитель уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа – ред.). Официального подтверждения этой информации из Маската пока не поступало.

Напомним, прежний султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране был объявлен трехдневный траур, а государственные флаги будут приспущены на 40 дней.

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Видео: Reuters

Отметим, что с 2015 года правитель Омана был болен раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении состояния его здоровья. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

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Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от престола. В 1976 году Кабус женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было. В отличие от лидеров других аравийских монархий Кабус публично не называл наследника.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в Омане провел официальную встречу. Также Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

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Оман смерть султан правитель

Источник: ТАСС

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