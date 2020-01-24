Смертельная болезнь атакует: в Японии госпитализировали второго пациента с коронавирусом

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Еще один человек был госпитализирован в Японии с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По сообщению японского ведомства, с пневмонией нового типа в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Ухана. Для Японии это уже второй случай заболевания пневмонией нового типа. Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски, и тщательно мыть руки.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 644 человек. Погибли 18 жителей. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

Напомним, что ранее появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру.

23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание о ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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