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Смертельное ДТП с туристами в Дубае: в МИД Украины сделали заявление

7 июня, 11:56

Украинские дипломаты рассказали, были ли украинцы в салоне разбившегося автобуса

Фото: REUTERS/Carlos Reyes
Фото: REUTERS/Carlos Reyes.

Среди погибших либо пострадавших в результате дорожной аварии, которая произошла 6 июня в эмиратском городе Дубай, украинцев не было.

Об этом после ДТП сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Все пострадавшие были доставлены в больницу "Рашед госпиталь". По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на 9:00 сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано", – отметили дипломаты.

В МИД уточнили, что от украинцев не поступало обращений на горячую линию консульства, несмотря на что консульство продолжает поддерживать связь с компетентными органами ОАЭ.

Напомним, на данный момент известно минимум о 17 погибших в результате аварии в Дубае. Изначально сообщалось, что в разбившемся автобусе находился 31 человек различных национальностей – все они возвращались с мусульманского праздника Ид аль-Фитр в Омане.

Мы также писали о крупном ДТП в Объединенных Арабских Эмиратах, в которое попали 44 автомобиля, в результате чего были ранены 22 человека.

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Тег авария, ДТП, ОАЭ, туристы, Дубай, дорожное происшествие

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Источник:

Интерфакс-Украина

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