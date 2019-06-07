В Дубае возросло количество погибших в аварии автобуса

Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам

Минимум 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 5 пострадавших.

Речь идет об автобусе с оманскими номерами, в котором находился 31 турист.

Информации о национальности пассажиров, а также причинах происшествия пока не поступало.

Накануне мы писали, что 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем.

Также напомним, что не менее 28 человек погибли в результате аварии туристического автобуса, произошедшей в среду на португальском острове Мадейра. По имеющейся информации, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание, находящееся возле трассы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали при возгорании туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае.

Напомним, в Перу загорелся автобус с пассажирами. Жертвами возгорания стали по меньшей мере 20 человек. Жуткий инцидент произошел вечером 31 марта в районе Сан-Мартин-де-Поррес в центральном регионе Лима. Огонь охватил двухэтажный автобус, который находился на автовокзале. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Из-за этого люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.

Также мы писали, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости.

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