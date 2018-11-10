Смертельное ДТП в Британии: погибли четыре человека, в том числе ребенок

Сегодня, 16:26

Еще три человека госпитализировали в больницу

Фото: Sky News
Фото: Sky News

В британском городе Шеффилд в результате ДТП погибли трое взрослых и годовалый ребенок. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, вечером в пятницу, 9 ноября, полиция начала преследовать подозрительный автомобиль. Уходя от погони, он врезался в машину, в которой в тот момент находились семь человек, в том числе двое детей.

В результате происшествия трое взрослых и годовалый малыш погибли, а две женщины и еще одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Правоохранители задержали троих мужчин, которые находились в преследуемом автомобиле. Они получили незначительные травмы.

Ранее кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии попал в ДТП на бельгийской автостраде E42 под Монсом. 

Напомним, 30 октября, восемь человек, включая шестерых детей, погибли в автомобильной аварии на юге Израиля. Там два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря. В результате столкновения госпитализированы еще несколько человек.

А в мае в США грузовик протаранил школьный автобус, в результате чего пострадали десятки людей. Сообщается, что водитель фуры вел себя на дороге неадекватно.
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