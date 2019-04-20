Смертельное ДТП в Казахстане: восемь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице

Пассажирский автобус старался объехать другое ДТП

В Казахстане случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли 11 человек. Происшествие случилось в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент.

Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком, припаркованным вдоль дороги. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с машинами, совершил опрокидывание. В результате столкновения восемь людей погибли на месте, 32 человека доставили в больницы, где скончались еще трое.

На место происшествия выехали спецслужбы. Администрация области организовала работу оперативного штаба, в департаменте по чрезвычайным ситуациям области созданы горячие линии с дежурными психологами. Начато досудебное расследование. Вину водителей установят в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз.

Напомним, ранее страшное ДТП произошло в Одессе: водитель Оpel проехал перекресток на красный, столкнулся с другим авто и вылетел на тротуар, где в тот момент находился патруль в составе троих нацгвардейцев. Один из них погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, пострадал водитель и пассажиры машины, среди которых был и ребенок.

Также в Запорожье произошло смертельное ДТП, в котором погиб 18-летний водитель легковушки – парень врезался в грузовик, его машину полностью смяло, и он умер на месте происшествия.

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