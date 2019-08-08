Смертельное ДТП в Марокко: автобус вылетел в реку

После трагедии водитель автобуса сбежал с места аварии - его объявили в розыск

В Марокко, где несколько месяцев назад 16 человек стали жертвами ДТП с автобусом, случилась аналогичная дорожная авария.

7 августа возле города Таунат на севере страны межгородской пассажирский автобус слетел с дороги и упал в реку.

В результате случившегося пять пассажиров погибли, еще более 40 человек получили травмы.

Как пишут местные СМИ, водитель скрылся с места аварии, после чего был объявлен в розыск.

Следователи подозревают, что причиной ДТП стало превышение скорости.

Напомним, осенью 2018 года в Марокко произошла железнодорожная авария - между городами Кенитра и Сейл сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате случившегося погибли не менее шести человек, включая машиниста, и более семи десятков были ранены.

Кроме того, в прошлом году "Сегодня" сообщали о ДТП, в которое попал полузащитник сборной Марокко по футболу и немецкого "Шальке" Амин Хари. В результате аварии погиб один человек. Хари находился за рулем во время ДТП, но никак не мог повлиять на сложившуюся ситуацию. Полиция начала расследование этого инцидента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама