Смертельный салют в Минске: Минобороны Беларуси сообщило о "российском следе"

Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены у российской компании

Фото: tut.by.

Фейерверки для праздничного салюта в Минске, в ходе которого случился инцидент, приведший к гибели одного человека и ранениям не менее 10, были приобретены у российской компании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии, опубликованном в четверг, 4 июля, на сайте ведомства.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад)", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РБ назвали случившееся "редчайшим случаем".

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать", - заявили в военном ведомстве.

Там проинформировали, что комиссия Министерства обороны продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверков в Минске.

В результате взрыва фейерверка 3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, 10 человек получили ранения. Следственный комитет Белоруссии по факту происшествия возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 ("Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих") Уголовного кодекса Белоруссии. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В Минобороны склоняются к тому, что причиной подрывов стали некачественные заряды калибра 195 мм.

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