Смертельный вирус оказался еще опаснее: доклад ВОЗ

Угроза распространения убившего уже восемь десятков человек коронавируса 2019-nCoV на мировом уровне оценивается как высокая.

Об этом сообщили в докладе Всемирной организации здравоохранения по ситуации с инфекцией, повысив уровень опасности с умеренной.

"Очень высокий уровень угрозы – в Китае, высокий – на региональном уровне, высокий – на мировом", – гласит опубликованный 27 января отчет ВОЗ.

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Уточненный показатель угрозы в организации объяснили ошибкой, которая была допущена в предыдущих докладах и исправлена в новом.

Напомним, что на данный момент общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 80 человек. В то же время, по официальным данным, новым вирусом в стране заразились около 2,8 тыс. человек.

За пределами материковой части страны КНР случаи заражения вирусом фиксировались в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Также сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.