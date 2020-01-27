Смертельный вирус оказался еще опаснее: доклад ВОЗ

Угроза распространения убившего уже восемь десятков человек коронавируса 2019-nCoV на мировом уровне оценивается как высокая.
Об этом сообщили в докладе Всемирной организации здравоохранения по ситуации с инфекцией, повысив уровень опасности с умеренной.
"Очень высокий уровень угрозы – в Китае, высокий – на региональном уровне, высокий – на мировом", – гласит опубликованный 27 января отчет ВОЗ.
Уточненный показатель угрозы в организации объяснили ошибкой, которая была допущена в предыдущих докладах и исправлена в новом.
Напомним, что на данный момент общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 80 человек. В то же время, по официальным данным, новым вирусом в стране заразились около 2,8 тыс. человек.
За пределами материковой части страны КНР случаи заражения вирусом фиксировались в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.
Также сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.
Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк