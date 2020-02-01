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Смертельный вирус распространяется по миру: в Японии разрабатывают вакцину

1 февраля, 10:46

От коронавируса умерли уже 259 человек

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

В Японии начали разработку вакцины против смертельно опасного коронавируса из Китая. Ученым Национального института инфекционных заболеваний уже удалось культивировать и изолировать вирус для дальнейшей разработки вакцины, сообщает The Japan Times.

Изолировали коронавирус от японца, у которого обнаружили заболевание. Именно используя изолированный вирус, ученые планируют разработать вакцину и препараты против смертельного заболевания.

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Также японские ученые предложат изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются выявить механизм заражения и исследовать токсичность коронавируса.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы более чем в двух десятках стран, включая Европу: Россию, Финляндию, Францию, Великобританию, Италию и Германию. Также недавно о первых инфицированных сообщили в Испании и Швеции.

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