СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.
"Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.
Правительство причастно к операции, однако подробностей не известно.
При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.
Напомним, что ранее сообщалось, что США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена.
Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.
Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.
Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.
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