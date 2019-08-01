Источники не уточняют обстоятельства и причину смерти бен Ладена-младшего

Фото: кадр видео

СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD 2019-08-01T01:04:15+03:00 Другие страны Источники не уточняют обстоятельства и причину смерти бен Ладена-младшего

Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

"Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.

Правительство причастно к операции, однако подробностей не известно.

Реклама

При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.

В тренде "Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере

Напомним, что ранее сообщалось, что США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена.

Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.

Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама