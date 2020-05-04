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СМИ: в Беларуси из больниц по ночам выносят трупы, а Лукашенко говорит об улучшениях

4 мая, 11:47

Денис Беспалов

Как отмечают СМИ, человек может умереть и не дождаться теста на коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил, что не собирается отменять парад на День победы, утверждает, что общая смертность в стране снижается, сообщает БелТА.

"За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил он.

Министерство здравоохранения страны сообщает, что в Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Выполнено 204 239 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Тем временем СМИ пишут, что власти пытаются скрыть реальную смертность от коронавируса.

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Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", в Барановичах из больницы, где несколько этажей отделения гинекологии перепрофилировали под больных COVID-19, поздним вечером вынесли мертвого человека.

Больница в Барановичах

"Читатели жалуются, что если тесты и берут, то результатов нужно ждать по 7-10 дней. Человек может умереть и не дождаться теста на коронавирус", - отмечает Telegram-канал.

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Ранее в Минске назвали причину, почему Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь смертность коронавирус Александр Лукашенко

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