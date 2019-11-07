Смог в Индии: в священном городе боги надели маски-респираторы

Шива-разрушитель в маске / Фото: VJpriyaJ

Миллиардная Индия продолжает удивлять. Не успела общественность забыть сообщение о том, что местных студентов заставили надеть коробки на головы во время экзамена , как в священном городе Варанаси на севере страны верующих поразило еще одно новшество на злобу дня.

В одном из самых почитаемых индуистских храмов изваяния богов предстали перед многочисленной паствой в… масках-респираторах, таких же, как сейчас из-за удушающего смога вынуждены носить на лицах сами жители города, сообщает местное издание Indian Express.

С респиратором могущественный бог созидания и разрушения Шива стал ярче сверкать очами и приобрел еще более суровый вид. Занесенный им в руке меч вполне мог показаться дамокловым, готовым в любой момент обрушиться на нерадивого. Аналогичные матерчатые аксессуары плотно закрывали лики богинь Дурги и Кали до самых глаз, и верующим было трудно распознать, в каком они нынче настроении.

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Богиня Кали в маске / Фото: VJpriyaJ

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Напряжение в храме снял его настоятель, который и объяснил, почему на лицах богов появились неканонические респираторы. Это он сам обрядил Шиву, Дургу и Кали в маски, сжалившись над этими небожителями в условиях, когда в Варанаси оказалось невозможным сделать глоток чистого воздуха. После любимого у индийцев праздника огня Дивали атмосфера в городе оказалась пропитана дымом от запускавшихся в небо десятков тысяч ракет и взрывавшихся петард. И хотя Дивали отгремел 31 октября, Варанаси до сих пор не избавился от запаха гари, который привыкшие к сандаловым благовониям Шива, Дурга и Кали на дух переносить не могут.

"Если зимой мы укутываем богов в храме одеялами от холода, то нет ничего странного в том, что мы надели на них респираторы, когда атмосфера в городе сильно ухудшилась", — разъяснил священнослужитель.

Многие верущие уже успели привыкнуть к виду своих любимых божеств в масках и считали их само собой разумеющимися атрибутами. В любом случае они выглядели более уместными на ликах небожителей, чем другие приспособления, которые обычно натягивают на голову, спасаясь от газовой атаки. К тому же респираторы на богах служили напоминанием людям, особенно детворе, о том, что без них на улице появляться опасно для здоровья.

Напомним, несколько недель плотный смог укутывал Киев. В причинах его возникновения разбирался сайт "Сегодня" :

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