Собор Святой Софии стал мечетью: Эрдоган подписал указ

Собор Святой Софии, который сегодня Государственный совет Турции разрешил преобразовать в мечеть, вернет себе этот статус, спустя 86 лет после того, как он стал музеем.

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Соответствующий указ был подписан 10 июля президентом Турции Реджепом Эрдоганом и распространен на его странице в Twitter.

Как говорится в указе, глава государства распорядился "принять решение об открытии мечети Айя-София для поклонений".

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Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Турции признал за Эрдоганом право изменить статус культурного объекта и одну из самых известных достопримечательностей страны.

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Собор Святой Софии был построен как христианский храм еще в эпоху Византийской империи в 537 году по приказу императора Юстиниана. В течение 916 лет он сохранял статус самого большого храма в мире.

Однако в 1453 году, когда Византия пала и Константинополь был завоеван турками, архитектурный комплекс не был уничтожен – османы, наоборот, сделали его главной мечетью своей империи. С тех пор, собор получил свое мусульманское "имя" – Айя-София.

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Придя к власти, в 1934 году первый президент Турции Кемаль Ататюрк сделал собор Святой Софии музеем, а через 51 год его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО. В прошлом году в соборе появился украинский аудиогид.

Всерьез дискуссии об "исламизации" собора стали подниматься в турецком обществе уже при правлении Реджепа Эрдогана – в 2016 году в музее впервые за 85 лет прозвучал призыв к мусульманской молитве, а в этом году в нем прочитали суру из Корана.

Против преобразования музея в мечеть ранее выступили госсекретарь США Майк Помпео, ЮНЕСКО, а также ряд православных церквей, включая Константинопольский патриархат и его предстоятеля, Вселенского патриарха Варфоломея.

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Несмотря на это, ожидается, что первая мусульманская служба в соборе может пройти уже 16 июля – в четвертую годовщину неудавшегося государственного переворота.

В прошлом году в Стамбуле произошло разрушительное землетрясение. Собор Святой Софии не пострадал, а вот у одной из мечетей рухнул минарет:

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