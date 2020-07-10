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Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили сделать мечетью

10 июля, 16:29

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Турецким властям разрешили изменить статус объекта

Государственный совет Турции, который исполняет функцию высшего административного суда страны, отменил решение о присвоении стамбульскому собору Святой Софии статуса музея. Ранее аналогичное решение принял и Верховный суд страны.

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Как сообщает CNN Turk, соответствующее постановление было принято на заседании учреждения 10 июля.

Таким образом, было одобрено ходатайство о возвращении Айя-Софии статуса мечети, чего длительный срок добивался турецкий президент Реджеп Эрдоган.

На данный момент вход и выход из собора огражден полицейским кордоном.

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Христианский собор Святой Софии был построен в 537 году еще в эпоху Византийской империи и в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире. Но в 1453 году Константинополь пал под натиском турков-османов и собор стал главной мечетью Османского государства и получила свое мусульманское "имя" – Айя-София.

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Однако после прихода к власти Кемаля Ататюрка 24 ноября 1934 года достопримечательность получила статус музея, а в 1985 году ее признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Всерьез дискуссии об "исламизации" собора стали подниматься в турецком обществе уже при правлении Реджепа Эрдогана – в 2016 году в музее впервые за 85 лет прозвучал призыв к молитве.

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Турция Стамбул Айя София собор Святой Софии

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