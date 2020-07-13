Будет раскол: ЕС осуждает Турцию за превращение Софийского собора в мечеть

В Брюсселе резко отреагировали на решение Эрдогана вернуть музею статус места для поклонений

Евросоюз осуждает возвращение собору Святой Софии статуса мечети, которого его лишили в 1934 году, и призывает турецкие власти отменить это решение.

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Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, которая состоялась 13 июля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Совет ЕС осуждает решение Турции превратить Софийский собор, который является важным памятником мирового значения, в мечеть. Это решение вызывает обеспокоенность, поскольку оно спровоцирует раскол между приверженцами разных конфессий, что подорвет все наши усилия по продвижению диалога и сотрудничества. Министры поддержали призыв к турецким властям отменить это решение", — заявил Боррель.

Напомним, что собор Святой Софии построили в Константинополе в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана, после чего он в течение 916 лет оставался главным храмом христианского мира.

После падения Византии под натиском турок архитектурный "прирос" минаретами, став главной мечетью Османской империи и получив свое мусульманское "имя" – Айя-София.

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Придя к власти, в 1934 году первый президент Турции Кемаль Ататюрк сделал собор Святой Софии музеем, а через 51 год его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Но при правлении нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана стали всерьез подниматься дискуссии об "исламизации" собора.

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А 10 июля этого года Государственный совет Турции разрешил преобразовать его в мечеть, после чего Эрдоган подписал соответствующий указ.

Это вызвало критику со стороны ЮНЕСКО, США, Ватикана и Вселенского патриархата. В частности, Папа Римский Франциск заявил, что преобразование собора причиняет ему "великую скорбь".

А в прошлом году в Стамбуле произошло разрушительное землетрясение. Собор Святой Софии не пострадал, а вот у одной из мечетей рухнул минарет:

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