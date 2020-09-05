Українська
$ 27,69
32,73
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Соратница Тихановской после двух арестов выехала в Польшу

5 сентября, 17:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ольгу Ковалькову выпустили из СИЗО, после чего она покинула страну

Доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова покинула Беларусь после того, как ее выпустили из СИЗО.

Реклама

Ковалькова уехала в Польшу ночью на автобусе по маршруту Гродно – Варшава.

"Подтверждено пресс-службой Координационного совета: Ольга Ковалькова действительно в Польше", – пишет белорусское издание KYKY.

"Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны. Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго", – заявила уже в Польше Ковалькова, выступая на пресс-конференции в здании польского правительства.

В тренде
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Отметим, что в Минске сегодня уже задержали три десятка протестующих.

Реклама

Как известно, 3 сентября Ковальковой присудили 15 суток ареста после того, как она уже отбыла наказание в 10 суток.

Она была задержана вместе с еще одним членом президиума Координационного совета, лидером стачкома МТЗ Сергеем Дылевским в конце августа. Их обвиняли в незаконном проведении массовых мероприятий. Накануне Ковалькову выпустили из СИЗО.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь протест оппозиция Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия
Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)
Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)Другие страны
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газа
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газаЭкономика
Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанных
Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанныхДругие страны
"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото зданияFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять