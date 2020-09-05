Соратница Тихановской после двух арестов выехала в Польшу

Доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова покинула Беларусь после того, как ее выпустили из СИЗО.
Ковалькова уехала в Польшу ночью на автобусе по маршруту Гродно – Варшава.
"Подтверждено пресс-службой Координационного совета: Ольга Ковалькова действительно в Польше", – пишет белорусское издание KYKY.
"Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны. Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго", – заявила уже в Польше Ковалькова, выступая на пресс-конференции в здании польского правительства.
Отметим, что в Минске сегодня уже задержали три десятка протестующих.
Как известно, 3 сентября Ковальковой присудили 15 суток ареста после того, как она уже отбыла наказание в 10 суток.
Она была задержана вместе с еще одним членом президиума Координационного совета, лидером стачкома МТЗ Сергеем Дылевским в конце августа. Их обвиняли в незаконном проведении массовых мероприятий. Накануне Ковалькову выпустили из СИЗО.
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