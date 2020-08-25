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В Беларуси суды арестовали двоих лидеров оппозиции

25 августа, 17:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова из координационного совета получили по 10 суток ареста

Власти Беларуси пытаются бороться с членами координационного совета, объявленного вне закона. Так, суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского по делу о якобы нарушении правил организации массовых мероприятий. Об этом во вторник, 25 августа, сообщила пресс-служба совета.

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"Дылевского арестовали на 10 суток", — сказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что суд Заводского района арестовал на 10 суток второго члена президиума совета оппозиции – Ольгу Ковалькову.

Ее защита заявила, что обжалует решение об аресте.

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Как сообщает издание "Наша Ніва", лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова были задержали 24 августа у проходной МТЗ. При этом ночью Дылевского держали в изоляторе на Окрестина.

Напомним, что после того, как белорусская оппозиция потребовала проведения новых выборов президента, в республике возбудили уголовное дело в связи с созданием координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и якобы попыткой захвата власти.

Как проходили акции оппозиции в Минске, смотрите на видео:

Видео: news.tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь оппозиция оппозиционеры координационный совет

Источник: Сегодня

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